Made in Anderlecht, un magasin 100% local

Né à l’initiative de l’échevine du Commerce, Elke Roex, Made in Anderlecht est un espace où les producteurs anderlechtois peuvent vendre leurs produits directement aux consommateurs.

Le 5 décembre 2019, il y a tout juste un mois, ouvrait Made in Anderlecht, le premier magasin où les produits proviennent 100% de la même commune. « On a constaté qu’on avait besoin d’un établissement avec des produits locaux, pour renforcer le commerce local et promouvoir le circuit court», explique Elke Roex (sp.a), échevine néerlandophone à Anderlecht.