La circulation est compliquée aux alentours de Bruxelles, tôt ce vendredi matin. Plusieurs accidents se sont produits et rendent la circulation difficile. Voici l’Info trafic de ce vendredi 10 janvier !

PROVINCE DE LIÈGE

Accident à Liège

À 09h ce matin, on signale un accident dans le tunnel Sainte-Marie, que l’on emprunte en sortant de l’autoroute E25 à la sortie 35 « Laveu-Avroy » en direction du centre-ville. Cet accident provoque des ralentissements à la sortie de l’autoroute.

► La situation semble rétablie à 09h50.

Accident sur la E42

Une voiture a fait un accident, vers 08h, sur la E42 qui relie Liège à Namur, à hauteur de Villers-le-Bouillet. La bande de droite est obstruée, ce qui ralentit la circulation.

Ralentissements sur la E25

Comme tous les jours, il y a des embouteillages sur la E25 entre Tilff et le tunnel de Cointe. Ce vendredi matin, à 08h30, la circulation est compliquée à hauteur de Chênée.

Ralentissements sur la E40

Comme chaque jour, on constate de ralentissement entre Barchon et l’échangeur de Loncin, sur la E40. Les travaux effectués entre Rocourt et Alleur en sont la principale cause. À 08h30 ce vendredi, le trafic est perturbé à partir de Rocourt.

Dans l’autre sens, la circulation est quasiment à l’arrêt dans l’échangeur de Loncin, quand on vient de Hognoul, à 08h30. Si on vient de Grâce-Hollogne, la circulation y est également compliquée.

► À 09h30, la circulation se fait à nouveau normalement, dans les deux sens.

PROVINCE DU HAINAUT

Accident sur le Ring de Charleroi

Une voiture a fait un accident à cause de l’aquaplanage vers 07h25 sur le Ring de Charleroi à hauteur de Ransart, en direction de Heppignies. La bande de gauche est obstruée, ce qui ralentit la circulation. Vous perdez 30 minutes sur ce trajet depuis Châtelet.

Perte de chargement sur la E42

Une cinquantaine de sacs-poubelles se trouvent sur 1 kilomètre sur la bande de gauche de la E42 à hauteur de Froyennes, en direction de Bruxelles.

BRUXELLES ET BRABANTS

Accident sur la E40

Un accident s’est produit vers 09h15 sur la E40 qui relie Liège à Bruxelles à hauteur de Sterrebeek. La bande de droite est obstruée.

La circulation étant déjà ralentie à cet endroit, les embouteillages sont encore plus importants.

Incendie à Louvain-La-Neuve

Un incendie s’est déclaré ce matin dans un dépôt pharmaceutique sur la Nationale 4 à hauteur de Louvain-La-Neuve, entre les bornes kilométriques 25 et 27 sur la rue de Laid Burniat et la rue Génistroit.

La chaussée est fermée dans les deux sens vers 05h30.

► Une déviation locale est mise en place. Les sorties de la E411 à Corroy sont fermées sur à l’incendie, ce qui provoque l’apparition de longues files. La nationale 4 et la E411 sont à éviter. La durée de la fermeture de la route est indéterminée mais pourrait durer longtemps.

►► Plan d’urgence communal déclenché à Louvain-la-Neuve.

Ralentissements sur la E40

Comme c’est le cas tous les jours, la circulation est perturbée à l’approche de Bruxelles, lorsqu’on vient de Liège par la E40. À 09h40 ce matin, les ralentissements commencent à Everberg et vont jusqu’à l’échangeur avec le Ring de Bruxelles.

Accident sur le Ring

Un accident s’est produit, peu avant 08h, sur la Ring de Bruxelles à hauteur de Ruisbroek, en direction de Grand-Bigard. Les bandes de gauches et du milieu sont obstruées.

La circulation est quasiment à l’arrêt jusqu’à Wauthier-Braine. Vous perdez une heure sur ce trajet.

► À 09h, la chaussée est libre.

Accident sur la E411

À 06h20, un accident s’est produit que la E411 à hauteur de la borne kilométrique 5.6 à Jezus-Eik, en direction de Namur. La bande de gauche est obstruée.

► À 06h40, la chaussée est libre.

Accident sur la E40

Un accident s’est produit, vers 06h10, sur la E40 qui relie Liège à Bruxelles, à hauteur de Haasrode. La bande d’arrêt d’urgence est obstruée.

Les files provoquées par cet accident remontent jusqu’à Neervelp à 07h.

► La chaussée est libre.

Embouteillages sur le Ring

La circulation est également très ralentie entre Waterloo et les Quatre Bras de Tervueren, en direction de Zaventem. La chaussée serait inondée dans le carrefour.

► Peu avant 09h30, la situation semble revenue à la normale.

Accident sur le R0 de Bruxelles

Un accident s’est produit sur le ring extérieur de Bruxelles, peu après 06h ce vendredi matin à hauteur de Beersel, en direction de Grand-Bigard. Deux bandes de circulation sont obstruées par cet accident.

À 06h50, la circulation est quasiment à l’arrêt jusqu’à Halle. Vous perdez 30 minutes sur le Ring.

► La chaussée est libre à 07h35. Les files devraient commencer à se résorber.