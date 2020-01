La Love Bugs Parade devant le musée Autoworld le 16 février

Le mois de février 2020 voit revenir la très attendue Love Bugs Parade. Pour cette 12e édition, elles sont plus de 300 coccinelles à se retrouver devant le musée Autoworld, sur l’Esplanade du Cinquantenaire à Bruxelles.

De tous les âges (la plus ancienne actuellement inscrite est de 1953), de toutes les époques et de toutes les couleurs. Elles ont accompagné leurs propriétaires souvent depuis plusieurs générations et font en général partie de la famille. On les prénomme Choupette, Herbie, Vocho, 53, Pablo, Beetle, Samba…