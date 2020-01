Incendie dans une boulangerie à Saint-Gilles

Basse et Moyenne Belgique : Temps sec avec assez bien de nuages élevés. En Ardenne et en Lorraine Belge : Temps sec avec localement des nuages bas et aussi pas mal de nuages élevés.

15h 7°C 22 km/h 17h 6°C 22 km/h 19h 5°C 17 km/h 21h 5°C 17 km/h