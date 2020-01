USG: l’histoire a encore une fois repassé les plats (+ notes)

Cela en devient une constante pour l’Union cette saison. Samedi soir face à OHL, les Saint-Gillois méritaient de prendre un point, voire même plus, mais terminent finalement bredouille et frustrés suite au but tardif de Perbet qui est littéralement venu les crucifier. Les Jaune et Bleu devront rapidement se remettre de cette nouvelle déception car ils se rendent chez le leader du Beerschot samedi prochain.

À l’issue de la rencontre face à Louvain, c’était un sentiment de déjà-vu qui envahissait les travées du stade Marien. Comme trop souvent depuis le début de la compétition, l’Union a joué avec son bonheur dans un match pourtant capital pour elle puisque la phalange saint-gilloise avait l’occasion de revenir à la hauteur du Beerschot en tête du classement.