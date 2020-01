La circulation est très compliquée à l’approche de Bruxelles en ce début de semaine. Voici l’Info trafic de ce lundi 13 janvier !

PROVINCE DE LIÈGE

Ralentissements sur la E25

Comme c’est le cas habituellement, la circulation est perturbée entre Tilff et le tunnel de Cointe. Vers 08h15 ce matin, le trafic est quasiment à l’arrêt entre Tilff et le tunnel de Cointe.

Ralentissements sur la E40

Comme c’est le cas tous les jours, la circulation est compliquée sur la E40 entre Barchon et l’échangeur de Loncin, principalement à cause des travaux effectués entre Rocourt et Alleur. Ce lundi matin, peu avant 08h, la circulation est particulièrement compliquée et est ralentie depuis Barchon.

►►Retrouvez ici toutes les informations mobilité !

Accident sur la N66

Un accident s’est produit, peu après 07h, sur la Nationale 66 à hauteur du château d’eau à Strée. Une bande est obstruée, la circulation se fait donc en alternance sur une bande, ce qui provoque des files.

► La chaussée est fermée le temps du dépannage.

BRUXELLES ET BRABANTS

Accident sur la E19

Un accident s’est produit ce matin sur la E19 qui vient de Mons à hauteur de Nivelles, en direction de Bruxelles. À 06h50, cet accident provoque des files qui remontent jusqu’à Feluy. Comptez 10 minutes supplémentaires dans ces files.

►► Testez-vous au permis de conduire: voici 20 nouvelles questions !

Accidents dans le carrefour Léonard

Un accident s’est produit vers 07h dans le carrefour Léonard sur le Ring intérieur de Bruxelles, en direction de Namur. Une bande est obstruée et provoque de longues files jusqu’à Crainhem.

Un second accident s’est produit dans l’autre sens. Cet accident paralyse totalement le Ring jusqu’à Waterloo. La circulation est également quasiment à l’arrêt sur la E411 jusqu’à La Hulpe.

► La chaussée est libre à 08h20. La circulation devrait revenir peu à peu à la normale.

Accident sur le Ring

Un accident s’est produit, vers 07h45 à hauteur de Beersel sur le Ring de Bruxelles, en direction de Mons. La bande du milieu est obstruée, ce qui provoque des ralentissements jusqu’à Ruisbroek.

►► Voici la liste des travaux de la SOFICO en cours !

Ralentissements sur la E40

Comme tous les jours, la circulation est difficile à l’approche de Bruxelles sur la E40, quand on vient de Liège. À 07h30 ce matin, le trafic est ralenti entre Haasrode et l’échangeur avec le Ring de Bruxelles.

Ralentissements sur le Ring

La circulation est particulièrement compliquée sur le Ring de Bruxelles ce lundi matin. À 08h15, la circulation est très ralentie de Drogenbos à Buizingen. C’est également le cas entre Grand-Bigard et Machelen.