Mobilité: trop d’escalators en panne à la Stib

À l’exception des stations Lemmonier, Stockel et Heysel, toutes les stations de la Stib sont dotées d’escalators, soit 578 escaliers mécaniques grandement utiles pour les personnes à mobilité réduite. «Malheureusement, ceux-ci tombent trop souvent en panne ou sont à l’arrêt», indique la députée bruxelloise Françoise Schepmans (MR).

« Un exemple : il est très fréquent que les escalators de la station Comte de Flandre soient en panne, le jeudi… qui est jour de marché dans le Centre de Molenbeek. Presque chaque semaine, on peut voir les gens avec leur caddie et les personnes âgées monter et descendre péniblement les escaliers ».