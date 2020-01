Enfin une solution pour les commerces à la place Keym

La commune de Watermael-Boitsfort a fait une proposition pour solutionner le bail emphytéotique de la place Keym. Ce dernier était ressenti comme une menace pour les commerçants de la galerie.

Sur la place Keym, on trouve une galerie commerçante avec quelques échoppes, un restaurant, un troquet, un bureau de poste et un supermarché. Cet espace est pris en sandwich entre une tour d’habitation et un parking souterrain à deux niveaux. L’ensemble est une immense copropriété dans laquelle interviennent une série d’acteurs, dont la commune de Watermael-Boitsfort.