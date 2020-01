P1: une lutte très élargie pour le maintien!

Si les différents championnats devaient s’arrêter aujourd’hui, les quatre dernières équipes de P1 seraient reléguées. Et il existe même la possibilité que le douzième fasse aussi la culbute. Une situation résultant de la petite forme d’une partie des clubs brabançons évoluant en Division 3 amateurs. La lutte pour le maintien risque donc de concerner un plus grand nombre d’équipes que d’habitude.

Si Jette, Ganshoren et Braine tiennent le haut du pavé dans la série A de D3 amateurs, on ne peut pas en dire autant des trois autres clubs brabançons : Wavre, le Léopold et le Kosova Schaerbeek. Ceux-ci occupent les trois dernières places, toutes synonymes de relégation.