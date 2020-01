Tout ce que le CPAS de Berchem-Ste-Agathe fait pour les seniors

Le CPAS de Berchem-Sainte-Agathe lance une campagne d’information sur ses services qui favorisent le quotidien et l’autonomie des personnes âgées. Faire les courses, se déplacer, s’occuper des tâches quotidiennes est parfois compliqué quand on n’est plus totalement indépendant et requiert un soutien extérieur. Le CPAS de Berchem-Sainte-Agathe se préoccupe en priorité des personnes qui ont besoin à un moment ou un autre de leur vie d’être épaulées pour continuer à jouir d’une qualité de vie à domicile.

C’est pourquoi plusieurs services sont ouverts aux personnes isolées, aux familles en difficultés ou aux aînés afin de faciliter leur quotidien.