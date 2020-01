La Ville paie 70.000 euros pour acheter The Container de Pacheco

The Container est cette œuvre de l’artiste et architecte belge Luc Deleu qui trône sur le rond-point du boulevard Pacheco depuis 2013. Ce conteneur de couleur bordeaux, dressé sur un de ses angles avait été installé dans le cadre de l’exposition temporaire Passages, le long de la Jonction Nord-Midi. «Sa valeur et son importance pour Bruxelles est unanimement reconnue, mais sa situation n’a jamais été régularisée pour autant», explique Ans Persoons (sp.a) l’échevine de l’Urbanisme. Si la Ville de Bruxelles a décidé de l’acheter c’est parce que la situation de l’œuvre n’était pas claire et l’artiste était en droit de faire retirer son œuvre de l’espace public.»

« Nous avons alors consulté le Comité d’art urbain de la Ville de Bruxelles sur l’opportunité d’acquérir une œuvre de Luc Deleu et aussi sur la légitimité de conserver l’œuvre à cet emplacement. L’avis était unanimement favorable aux deux demandes. »