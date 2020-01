Le CDH va renforcer la majorité LB-Ecolo à Schaerbeek

Le cdH va rejoindre la liste du bourgmestre Clerfayt (DéFI) et donc la majorité, annonce BX1. cela permettra à cette dernière de compter sur 5 élus de plus (ses 3 élus et 2 transfuges de la majorité). Suite au départ de Sadik Koksal au parlement bruxellois, l’échevinat de l’État Civil pourrait aller à Marie Nyssens

