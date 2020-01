Les routes sont plutôt calmes ce matin. Peu avant 07h, on signale tout de même un accident à l’approche de Bruxelles. Voici l’Info trafic de ce mercredi 15 janvier !

PROVINCE DE LIÈGE

Files boulevard d’Avroy

Suites aux travaux du tram, la circulation est ramenée à une seule bande entre la rue Forgeur et l’avenue Maurice Destenay, dans le sens vers la place Saint-Lambert. Ces travaux provoquent de gros ralentissements dans tout le centre-ville.

Accident sur la N614

Un accident impliquant une voiture et un piéton s’est produit, vers 08h, sur la Nationale 614 à hauteur d’Amay. La chaussée est fermée dans les deux sens.

Ralentissements sur la E25

Comme chaque jour, la circulation est ralentie sur la E25 entre Tilff et l’échangeur de Loncin. À 09h, le trafic est ralenti entre Embourg et Chênée. Vous perdez six minutes dans ces embouteillages.

Ralentissements sur la E40

Comme habituellement, la circulation sur la E40, entre Barchon et l’échangeur de Loncin est perturbée, particulièrement à cause des travaux entre Rocourt et Alleur. À 09h, la circulation est ralentie depuis Vottem.

Dans l’autre sens, en venant de Hognoul vers Barchon, la circulation est quasiment à l’arrêt dans l’échangeur de Loncin.

PROVINCE DE LUXEMBOURG

Véhicule en panne sur la E411

Un camion est en panne sur la E411 à hauteur de Léglise, en direction de Luxembourg. Le camion est stationné dangereusement sur la bande d’arrêt d’urgence.

Un pneu a éclaté, de nombreux déchets se trouvent sur la chaussée et obstruent la bande de droite.

► Un suraccident s’est produit, vers 08h10.

PROVINCE DU HAINAUT

Accident à Bois-d’Haine

Un accident entre deux véhicules s’est produit, vers 07h30, sur la E42 à hauteur de Bois-d’Haine, en direction de Liège. La bande de droite et la bande d’arrêt d’urgence sont obstruées.

Cet accident provoque des files qui remontent jusqu’à Le Roeulx sur la E19. Vous perdez six minutes sur ce trajet.

► À 09h, la situation semble de retour à la normale.

Accident à Froyennes

Plusieurs véhicules ont roulé sur un objet se trouvant sur la chaussée et ont été endommagés à hauteur de Froyennes, en direction de Lille. La bande d’arrêt d’urgence est obstruée.

BRUXELLES ET BRABANTS

Ralentissements sur la E40

Comme tous les matins, la circulation sur la E40 est ralentie à l’approche de Bruxelles, quand on vient de Liège. À 07h35 ce mercredi, la circulation est perturbée entre Bertemet l’échangeur avec le Ring.

Accident à Halle

Un accident s’est produit, vers 06h40, dans l’échangeur entre la E429 qui vient de Tournai et l’échangeur avec le Ring intérieur de Bruxelles, à hauteur de Halle.

La bande de droite est obstruée, ce qui provoque des files.

► La chaussée est libre à 08h.

Objet encombrant sur la E40

On signale qu’un objet encombrant se trouve sur la bande du milieu de la E40, à la borne kilométrique 18.7 à hauteur de Heverlee, en direction de Bruxelles.

► La chaussée est libre à 07h35.

