Les routes sont plutôt calmes ce matin. Peu avant 07h, on signale tout de même un accident à l’approche de Bruxelles. Voici l’Info trafic de ce mercredi 15 janvier !

PROVINCE DE LIÈGE

Ralentissements sur la E25

Comme chaque jour, la circulation est ralentie sur la E25 entre Tilff et l’échangeur de Loncin. À 07h20, le trafic est perturbé sur ce chemin.

Ralentissements sur la E40

Comme habituellement, la circulation sur la E40, entre Barchon et l’échangeur de Loncin est perturbée, particulièrement à cause des travaux entre Rocourt et Alleur. À 07h20, la circulation est ralentie depuis Alleur.

PROVINCE DU HAINAUT

Accident à Bois-d’Haine

Un accident entre deux véhicules s’est produit, vers 07h30, sur la E42 à hauteur de Bois-d’Haine, en direction de Liège. La bande de droite et la bande d’arrêt d’urgence sont obstruées.

Cet accident provoque des files qui remontent jusqu’à la E19.

BRUXELLES ET BRABANTS

Accident à Halle

Un accident s’est produit, vers 06h40, dans l’échangeur entre la E429 qui vient de Tournai et l’échangeur avec le Ring intérieur de Bruxelles, à hauteur de Halle.

La bande de droite est obstruée, ce qui provoque des files.

Objet encombrant sur la E40

On signale qu’un objet encombrant se trouve sur la bande du milieu de la E40, à la borne kilométrique 18.7 à hauteur de Heverlee, en direction de Bruxelles.

Ralentissements sur la E40

Comme tous les matins, la circulation sur la E40 est ralentie à l’approche de Bruxelles, quand on vient de Liège. À 07h20 ce mercredi, la circulation est perturbée entre Heverlee et Bertem, puis à l’approche de l’échangeur avec le Ring, à partir de Sterrebeek.

