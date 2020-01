Nouveau record de fréquentation pour la Stib en 2019

Le métro reste le moyen de transport de la Stib le plus utilisé. - S.F.

La Stib a battu un nouveau record de fréquentation en 2019 avec 434 millions de voyages effectués avec la société de transport en commun bruxelloise, soit une hausse de 4% par rapport à l’année précédente, annonce-t-elle mercredi matin. Dans un contexte de prise de conscience de l’urgence climatique, les métros, trams et bus de la capitale séduisent de plus en plus de voyageurs, se réjouit-on au sein de l’entreprise.