Forest: vin chaud de nouvel an ce samedi à St-Denis

Le traditionnel vin chaud évolue pour devenir le nouveau rendez-vous du début d’année des citoyens forestois. il aura lieu ce samedi 18 janvier de 11h à 13h au kiosque de la place Saint-Denis. En plus du vin chaud, d’autres boissons chaudes, des frites et des collations seront servies. Des animations (musique et danse swing) seront aussi proposées.

Comme à l’accoutumée, ça restera l’occasion de se rencontrer et de discuter ensemble entre forestois, mais aussi avec des membres de l’administration communale et du collège. Au programme : • Animation musicale participative par Daddy K7 et son projet « Tape Cycle », un