Un panneau Sibelga oublié depuis 3 mois dans une rue à Auderghem

Un panneau de chantier placé par l’intercommunale Sibelga obstrue un coin de la rue de la Vignette, à Auderghem. Le problème est qu’il a été placé pour une durée déterminée et que cette date est dépassée depuis… trois mois, déjà. Sur le panneau, il est indiqué que le chantier de renouvellement de l’éclairage public, effectué par le gestionnaire des réseaux gaz et électricité bruxellois, devait durer sept jours, du 10 au 16 octobre 2019. Le chantier s’est achevé entre-temps, mais le panneau et le bloc de béton qui le maintient à l’arrière n’ont toujours pas été déplacés.

Il faut savoir que ce bloc de béton empiète sur ce qui était autrefois une place de stationnement PMR (personne à mobilité réduite). Cela fait trois mois que les riverains doivent s’accommoder de la présence de ce mobilier urbain, avec plus ou moins de succès. Sur les réseaux sociaux, certains se plaignaient de cet oubli.