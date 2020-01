Bâtiments exemplaires à Bruxelles: 25% de candidats de plus

L’édition 2019 de l’appel à projets pour le concours de bâtiments exemplaires à Bruxelles a rencontré un franc succès. La Région bruxelloise a reçu 25% de candidatures de plus que l’année précédente et plus de la moitié des projets proposés émanaient du privé, a indiqué mercredi le secrétaire d’Etat bruxellois de l’Urbanisme, Pascal Smet (one.brussels - sp.a), à l’occasion de la présentation des 16 lauréats de la 4e édition de Be.exemplary. La Région allouera quelque 3 millions d’euros à la réalisation des différents projets.

La catégorie «Projets publics» compte cinq lauréats, parmi lesquels «Usquare EFRO», le projet porté par la Région et les universités de l’ULB et de la VUB sur le site des casernes de Bruxelles et «Novacity», qui produira de l’habitat et espaces publics sur un îlot en friche de la chaussée de Mons à Anderlecht.