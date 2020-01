La Pro League tient à l’oeil la situation de Wouter Vandenhaute

La Pro League tient à l’oeil l’arrivée de Wouter Vandenhaute à Anderlecht, a-t-on appris jeudi auprès de l’instance gérant le football professionnel en Belgique. En cause, l’appartenance du nouveau conseiller de la maison Mauve comme co-propriétaire de l’agence de football Let’s Play et un possible conflit d’intérêts.

«Le football belge a plus que jamais besoin d’une stricte séparation entre les agents et les clubs», rappelle-t-on du côté de la Pro League.