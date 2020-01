La commune de Schaerbeek installe 20 box à vélos supplémentaires

La commune de Schaerbeek installe actuellement les derniers box à vélos approuvés par le collège pour 2019. Depuis cinq ans, la commune s’est engagée à installer 10 nouveaux box chaque année. En 2019 ce nombre a doublé et en 2020 et 2021, il sera passé à 25 par an. Fin janvier, on aura donc un total de 72 box à vélos, dans lesquels 360 vélos pourront être garés.

De plus la commune possède environ 700 arceaux à vélos sur son territoire, ce qui représente 1.400 vélos. Le principe est simple : vous louez une place dans un box à vélo à proximité. Cela coûte 60 euros, par vélo et par an. Pour la gestion et l’entretien des box à vélos, la commune collabore avec l’ASBL Pro Vélo.