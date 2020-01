Heroes for Zero pour plus de sécurité routière à Bruxelles

Depuis la création du premier collectif de citoyens bruxellois sur la sécurité routière 1030/0 à Schaerbeek en 2017, huit autres communes bruxelloises ont vu se mobiliser leurs citoyens pour des rues plus sécurisées. Ainsi, des groupes d’action ont vu le jour entre autres à Evere, Saint-Gilles et Koekelberg. Aujourd’hui, le mouvement régional Heroes for Zero est né. Il exercera des pressions politiques et juridiques et recueillera des fonds pour soutenir les militants locaux.

Les mouvements désirent surtout s’associer pour prôner une « vision zéro » encore plus ambitieuse : « Nous visons zéro mort et blessé grave dans la circulation bruxelloise d’ici 2030 ». « Le gouvernement bruxellois a promis aux États Généraux d’il y a dix ans de travailler à réduire de moitié le nombre de morts sur les routes d’ici 2020.