L’interdiction des drapeaux antifascistes de l’USG au parlement

Supportrice de l’Union saint-gilloise, la députée Els Rochette (one.brussels) compte interpeller le ministre-président Rudi Vervoort (PS) à la suite d’un ordre de police de la zone Midi demandant le retrait de drapeaux antifascistes.

La Royale Union Saint-Gilloise (USG) est un club de football riche d’une longue tradition et qui se caractérise par une ambiance familiale et par l’attitude antiraciste clairement affichée par ses supporters. La riche tradition du club comprend notamment des drapeaux antifascistes et un slogan officieux : « Toute ma vie unioniste antifasciste ».