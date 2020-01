Le procès de quatre viols collectifs commis à Saint-Josse-ten-Noode entre novembre et décembre 2018, où neuf hommes sont poursuivis, s’est conclu ce jeudi devant la 54e chambre du tribunal correctionnel de Bruxelles avec les plaidoiries de Me Édouard Huysmans et Me Yannick de Vlaemynck.

Ces derniers comme la plupart des autres avocats de la défense ont plaidé l’acquittement de leur client. Le procès a débuté ce mardi avec l’instruction d’audience des prévenus, dont l’un était le compagnon de la victime. Tour à tour, ils se sont expliqués devant le président la 54e chambre du tribunal correctionnel.