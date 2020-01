Rien de bien particulier à signaler sur nos routes ce matin. On peut tout de même prévoir les ralentissements habituels, comme sur la E40 ou la E25. Voici l’Info trafic de ce vendredi 17 janvier !

PROVINCE DE LIÈGE

Accident sur la E25

Un accident entre trois voitures s’est produit, vers 07h35 ce matin, sur la E25 qui relie Maastricht à Liège à hauteur de Jupille. La bande d’arrêt d’urgence et la bande de droite sont obstruées.

Travaux boulevard d’Avroy

Suites aux travaux du tram, la circulation est ramenée à une seule bande entre la rue Forgeur et l’avenue Maurice Destenay, dans le sens vers la place Saint-Lambert. Ces travaux provoquent de longues files et des ralentissements dans tout le centre-ville.

Ralentissements sur la E25

Comme tous les jours, la circulation est compliquée entre Tilff et le tunnel de Cointe. À 08h10, la circulation ralentit vers Chênée.

Ralentissements sur la E40

Comme chaque jour, la circulation est très perturbée sur la E40 entre Barchon et l’échangeur de Loncin. Principalement à cause des travaux effectués entre Rocourt et Alleur. À 08h10 ce vendredi, on ralentit à l’approche de ces travaux, à partir de Rocourt.

Accident sur la E313

Un accident s’est produit ce matin, vers 06h, sur la E313 qui relie Anvers à Liège à hauteur de Fexhe-Slins, en direction de Liège. La bande de droite est obstruée à la borne kilométrique 104.5.

► La situation semble revenue à la normale à 07h55.

BRUXELLES ET BRABANT

Ralentissements sur la E40

Comme c’est le cas tous les matins, la circulation est ralentie sur la E40 qui vient de Liège pour aller à Bruxelles, à l’approche de la capitale. À 07h35 ce vendredi, la circulation est fortement ralentie à l’approche de l’échangeur avec le Ring, depuis Everberg.

Embouteillages sur le Ring de Bruxelles

La circulation est très compliquée sur le Ring extérieur de Bruxelles, à l’approche des Quatre-Bras de Tervueren, en direction de Zaventem. Sur le Ring, les files remontent jusqu’à Waterloo. Cet embouteillage provoque aussi de gros ralentissements sur la E411, depuis Overijse.

Dans l’autre sens, la circulation ralentit également à l’approche des Quatre-Bras, en direction de Waterloo.

Plus loin, le Ring intérieur est également encombré entre Lombeek et Beersel, en direction d’Anderlecht.

Il y a également des files sur le Ring extérieur, entre Dilbeek et Anderlecht, en direction de Ruisbroek.

Entre Wemel et Machelen, la circulation est également compliquée dans les deux sens.

