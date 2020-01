Report du début du procès en appel de Christian Van Eyken

Une première brève audience a eu lieu vendredi matin devant la cour d’appel de Bruxelles dans le dossier de l’ancien député au parlement flamand Christian Van Eyken et de son épouse Sylvia B. En première instance, le couple a été condamné à 23 ans de prison pour l’assassinat de l’ancien compagnon de Sylvia B. La cour d’appel a reporté vendredi l’affaire au 5 juin. À cette date, le dossier sera introduit devant une autre chambre de la cour d’appel. L’affaire ne sera donc jugée au plus tôt qu’au second semestre.

Christian Van Eyken et son épouse Sylvia B. sont poursuivis pour l’assassinat de Marc Dellea, le premier mari de Sylvia B., tué le 8 juillet 2014 d’une balle dans la tête à son domicile de Laeken. L’enquête avait conduit vers Sylvia B. et Christian Van Eyken, alors député au parlement flamand. Sylvia B. était sa collaboratrice parlementaire.