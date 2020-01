Cinquantenaire: «le terrain de sport est en triste état»

Le parc du Cinquantenaire connaît un succès grandissant, notamment auprès des sportifs, enfants et écoles en quête d’un espace pour faire du sport. Celui-ci se concentre sur le terrain de football, fortement dégradé, et sa piste d’athlétisme. Françoise Schepmans (MR) appelle à une rénovation en profondeur répondant aux besoins des sportifs et des jeunes.

« On se réjouit du succès de cet espace vert, un poumon en plein cœur de la ville et du quartier européen, auprès des sportifs, réguliers ou du dimanche, des enfants, des écoles et des clubs », explique Françoise Schepmans.