D3: Benazzi prend le même chemin que Blindenbergh

Un an et demi après être arrivé au Léopold, Anthony Benazzi a décidé de quitter le club pour retrouver son ancien coach, Thierry Blindenbergh, à Braine.

« Je me suis gravement blessé au début de la saison dernière et j’ai été tenu éloigné des terrains durant près d’un an », explique-t-il. « Quand je suis revenu au mois d’octobre, l’équipe ne tournait pas trop et on a fait en sorte que je joue rapidement beaucoup de matches. J’ai accumulé les minutes de jeu durant cinq rencontres et puis d’autres pépins physiques sont arrivés.