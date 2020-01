D3: Blindenbergh-Suray, des destins croisés

Ce dimanche après-midi sera pour le moins spécial du côté du stade Gaston Reiff qui accueillera la rencontre entre le CS Brainois et le Léopold. En effet, les deux entraîneurs, Thierry Blindenbergh du côté brabançon et Olivier Suray du côté bruxellois vont retrouver une équipe dont ils étaient à la tête il y a de cela encore quelques mois. Tous les deux y ont connu de bons moments durant à peu près un an et demi pour Blindenbergh et près de trois saisons pour Suray. Mais ils ne comptent pas pour autant faire de cadeau à leur ancien club. Car d’un côté comme de l’autre, ce match revêt une grande importance. Si Braine veut accrocher le tour final en fin de saison, il a tout intérêt à remporter les trois points. Si le Léopold veut se sauver, il doit revenir de son déplacement avec quelque chose.

Une semaine après avoir affronté, et sèchement battu, son ancien club de Walhain, Thierry Blindenbergh va « fêter » d’autres retrouvailles. Mais cette fois, les sentiments seront différents. « Pour moi, il n’y a pas de comparaison à faire entre Walhain et le Léopold », explique le coach qui avait passé près de cinq ans du côté des Boscailles.