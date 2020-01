D3: Wavre Sports veut garder espoir, Ganshoren doit se relancer

Presque condamné à descendre en P1, Wavre Sports abat probablement sa dernière carte ce samedi soir avec la réception de Ganshoren. Une formation bruxelloise qui aura à cœur de se reprendre après sa contre-performance du week-end dernier et de prendre les trois points avant de recevoir Jette dans une semaine.

Avec 10 unités au compteur et une place de lanterne rouge, Wavre Sports est bien mal embarqué et les espoirs de maintien en D3 amateurs s’envolent au fil des semaines. Des discussions en interne se sont d’ailleurs tenues durant la semaine entre le staff et la direction mardi soir à l’issue d’un match amical face à Aische.