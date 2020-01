D3: Sampaio et Jette veulent continuer sur sa lancée

Mais où s’arrêtera donc le RSD Jette? Les hommes de Sébastien Conte marchent sur l’eau depuis plusieurs mois et se sont, en plus, renforcés durant la trêve avec les arrivées d’Ivan Ruiz-Cerqueira, quadruple buteur (!) le week-end dernier face à Kosova et de Sanharib Malki.

Quelques semaines auparavant, l’équipe jettoise avait également accueilli un « renfort » de choix en ses rangs avec le retour de Kevin Luz Sampaio qui était resté sur la touche durant près d’un an suite à une grave blessure aux ligaments.