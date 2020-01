Mineure prostituée à Bruxelles: détention prolongée à 2 suspects

La chambre du conseil de Bruxelles a décidé de prolonger d’un mois la détention préventive de deux suspects dans le dossier relatif à la prostitution d’une mineure française, a indiqué le parquet de Bruxelles. La chambre du conseil a déjà statué sur le cas de six autres suspects dans cette affaire, qui ont également vu leur détention préventive prolongée d’un mois. Le parquet de Bruxelles précise que si les clients de la victime savaient qu’elle était mineure, ils sont passibles de peines de prison allant de 10 à 15 ans et d’amendes entre 1.000 et 100.000 euros, conformément au code pénal.

Une instruction a été ouverte à Bruxelles début janvier 2020 à la suite de la disparition d’une mineure d’âge en France, qui serait arrivée en Belgique et aurait été contrainte de se prostituer. L’enquête a rapidement mené à la découverte de la jeune fille disparue et à l’arrestation de plusieurs suspects.