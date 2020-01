Deux blessés graves dans un accident de la route à Uccle

19/01 06:00 → 19/01 09:00

Durant la nuit de samedi à dimanche, on prévoit quelques faibles averses (hivernales) dans la moitié sud-est du pays et les températures au sol seront négatives. Des plaques de glace pourront donc se former sur les routes: sur les hauteurs de l'Ardenne déjà dès la soirée, ailleurs au sud du sillon Sambre et Meuse après minuit et au nord du sillon Sambre et Meuse seulement à l'aube.