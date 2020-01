Une mère et ses 3 enfants intoxiqués au CO à Anderlecht

Dans le centre du pays : Alternance d'éclaircies (parfois larges) et de passages nuageux, avec encore risque d'une averse locale, parfois hivernales. En certains endroits, nous prévoyons toujours un risque de conditions glissantes. Plus tard, diminution de la tendance aux averses et, à partir de la mi-journée, temps devenant généralement ensoleillé. Dans le nord-ouest du pays : Alternance d'éclaircies (parfois larges) et de passages nuageux porteurs de quelques averses de pluie ou de grésil. En Ardenne : Ciel partiellement à très nuageux, avec localement de faibles averses de neige. Visibilité parfois réduite (par les nuages bas).

12h 5°C 9 km/h 14h 7°C 13 km/h 16h 7°C 14 km/h 18h 6°C 11 km/h 20h 5°C 9 km/h 22h 4°C 8 km/h