Le bruxellois William est la voix des sans-papiers

Dans l'est du pays : Ciel partiellement à très nuageux avec encore quelques averses locales, et à caractère hivernal en Ardenne. Dans le centre et l'ouest du pays : Une averse isolée (de pluie ou de grésil) restera possible mais le temps deviendra souvent sec et ensoleillé.

13h 6°C 13 km/h 15h 7°C 15 km/h 17h 6°C 12 km/h 19h 5°C 9 km/h 21h 4°C 8 km/h