Le brouillard est très présent sur les routes en ce début de semaine. La visibilité étant restreinte, la circulation est un peu plus compliquée. Prudence. Voici l’Info trafic de ce lundi 20 janvier !

PROVINCE DE LIÈGE

Véhicule en panne sur la N98

Un véhicule est en panne à 06h40 entre les bornes kilométriques 3 et 4 de la Nationale 98 à hauteur de Verlaine, en direction de Fosses-la-Ville. Le véhicule est stationné en partie sur la bande d’arrêt d’urgence et la bande de droite.

Accident sur la E25

Un accident s’est produit sur la E25 à hauteur des Guillemins, en direction de Luxembourg. Les files remontent jusqu’à l’échangeur de Loncin.

Ralentissements sur la E25

Comme tous les matins, la circulation est perturbée sur la E25 entre Tilff et le tunnel de Cointe, en direction de Liège. À 07h40, la circulation est très ralentie entre Tilff et Chênée.

Ralentissements sur la E40

Comme chaque jour, la circulation est très perturbée sur la E40 entre Barchon et l’échangeur de Loncin. Principalement à cause des travaux effectués entre Rocourt et Alleur. À 07h35, le trafic est ralenti entre Barchon et Cheratte. Plus loin, la circulation est très perturbée à partir de Herstal jusqu’à l’échangeur de Loncin.

BRUXELLES ET BRABANTS

Accident sur la E40

Un accident s’est produit sur la E40 qui relie Liège à Bruxelles, à hauteur de Bertem, juste après l’échangeur avec le E314. La bande d’accélération est obstruée.

À 06h50, cet accident provoque de longues files qui commencent à Bierbeek. Comptez 20 minutes supplémentaires pour rejoindre la capitale.

Embouteillages sur le Ring

La circulation sur le Ring de Bruxelles est très compliquée ce lundi matin. La circulation est quasiment à l’arrêt depuis Wauthier-Braine jusqu’à Drogenbos sur le Ring intérieur, à cause des travaux et d’un accident qui s’est produit plus tôt.

Toujours sur le Ring intérieur, le trafic est également ralenti entre Grand-Bigard et Machelen.

La circulation est très perturbée jusqu’aux Quatre-Bras de Tervueren. Sur le Ring extérieur, les files remontent jusqu’à Waterloo. Les files se sont également formées sur la E411, à partir d’Overijse.

Ralentissements sur la E40

Comme tous les jours, la circulation est compliquée sur la E40 quand on vient de Liège, pour aller vers Bruxelles. Ce matin, le brouillard est très présent sur ce trajet, ce qui provoque des ralentissements. À 06h50, la circulation est fortement ralentie entre Bierbeek et l’échangeur avec le Ring de Bruxelles, particulièrement à cause d’un accident à Bertem.

