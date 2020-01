La Tour des Finances change de propriétaire

Le groupe d’investissement sud-coréen Meritz Securities et son gestionnaire d’actifs et d’investissements, le britannique Valesco, ont acquis la Tour des Finances à Bruxelles pour 1,2 milliard d’euros, rapporte lundi l’agence Bloomberg. L’information a été confirmée par les anciens propriétaires, le promoteur immobilier néerlandais Breevast et l’investisseur ZBG Group of Companies (ZBG).