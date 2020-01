Météo: un nouveau record absolu a été mesuré ce lundi à Uccle

Un nouveau record absolu de pression atmosphérique a été mesuré lundi à 11h00 à Uccle avec 1048,3 hectopascals (hPa), indique David Dehenauw de l’Institut royal météorologique (IRM) sur le réseau social Twitter. Le précédent record, qui s’établissait à 1048,0 hPa, remonte au 27 janvier 1932. Ces données météorologiques sont conservées par l’IRM à Uccle depuis 1901.

Cette valeur, qui est la pression ramenée au niveau de la mer, pourrait encore monter un peu dans les prochaines heures. « Ce n’est rien de plus qu’un chiffre record. Nous ne le ressentons pas et nous n’éprouvons – contrairement aux précipitations ou à la température – aucun effet particulier, mis à part un temps sec et calme.