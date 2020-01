La visibilité est très réduite ce matin, à cause du brouillard qui cause de gros ralentissements sur les routes. Du côté des transports en communs, les bus TEC roulent à nouveau dans la province de Liège. Voici l’Info trafic de ce mardi matin !

PROVINCE DE LIÈGE

Accident dans l’échangeur de Cheratte

Un accident entre deux voiture s’est produit dans la rotonde de l’échangeur de Cheratte entre la E25 et la E40, en direction d’Aachen. La bande de gauche est obstruée, ce qui ralentit fortement la circulation.

Accident à Battice

Un accident entre deux voitures s’est produit, vers 07h30, sur la Nationale 648 (route de Battice) qui relie Battice à Aubel, à hauteur de Battice.

La chaussée est fermée dans les deux sens.

►► Retrouvez ici toutes les informations sur la mobilité.

Accident sur la E40

On signale un accident entre trois à hauteur de Herstal, à la sortie « Hauts-Sarts » sur la E40 qui relie Barchon à l’échangeur de Loncin. La bande de gauche est obstruée.

À 07h45, cet accident provoque des files jusqu’à Cerexhe-Heuseux. La circulation y est quasiment à l’arrêt. Vous perdez 10 minutes sur ce trajet.

Travaux boulevard d’Avroy

Suites aux travaux du tram, la circulation est ramenée à une seule bande entre la rue Forgeur et l’avenue Maurice Destenay, dans le sens vers la place Saint-Lambert. Ces travaux provoquent de longues files et des ralentissements dans tout le centre-ville.

►►Plus d’informations sur ces travaux ici.

Ralentissements sur la E40

Comme chaque jour, la circulation est très perturbée sur la E40 entre Barchon et l’échangeur de Loncin. Principalement à cause des travaux effectués entre Rocourt et Alleur. À 08h15, le trafic est fortement ralenti à partir de Vottem jusqu’à l’échangeur de Loncin.

Dans l’autre sens, en venant de Hognoul ou de Grâce-Hollogne, c’est dans l’échangeur de Loncin que la circulation commence à ralentir, à 08h15.

Ralentissements sur la E25

Comme tous les jours, la circulation sur la E25 entre Tilff et le tunnel de Cointe est difficile durant la matinée. À 08h15 ce mardi, le trafic est ralenti entre Embourg et Chênée.

►► Voici la liste des travaux de la SOFICO en cours !

PROVINCE DE LUXEMBOURG

Véhicule en feu sur la E411

On signale un véhicule en feu, à 06h35, sur la E411 qui relie Bruxelles à Luxembourg, à hauteur de la borne kilométrique 120.0 à Villance. La bande d’arrêt d’urgence et la bande de droite sont obstruées. La situation est dangereuse.

BRUXELLES ET BRABANTS

Ralentissements sur la E40

Ce mardi matin, la circulation est encore plus compliquée que d’habitude sur la E40 qui relie Liège à Bruxelles, particulièrement à cause du brouillard. À 08h15, le trafic est ralenti depuis Haasrode jusqu’à l’échangeur avec le Ring de Bruxelles.

Ces files remontent également sur la E314 qui vient de Louvain.

►► Un quart de nos routes ont un revêtement trop bruyant !

Embouteillages sur le Ring

La circulation est également compliquée sur le Ring de Bruxelles, particulièrement à l’approche des Quatre-Bras de Tervueren, en direction de Zaventem, sur le Ring extérieur. À 07h05, les files remontent jusqu’à Braine-l’Alleud, sur le Ring de Bruxelles. On ralentit également sur la E411, à partir de Rosières.

Plus loin sur le Ring intérieur, la circulation est perturbée entre Anderlecht et Strombeek-Bever, en direction de Machelen.

Dans l’autre sens, sur le Ring extérieur, la circulation est quasiment à l’arrêt à 07h10, entre Wauthier-Braine et Beersel en direction d’Anderlecht, principalement à cause des travaux.