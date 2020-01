Le cdH de Saint-Josse, ultra-minoritaire, sort de la majorité

Après le vote quasi unanime des militants socialistes confirmant leur soutien à la fois en Emir Kir comme bourgmestre, et aux valeurs et statuts du PS, le cdH de la commune a annoncé en fin de soirée qu’il ne soutiendrait plus le travail du collège échevinal de Saint-Josse-Ten Noode.

Le centre démocrate Humaniste a un conseiller communal (sur 29) dans cette commune centrale de la capitale où la Liste du Bourgmestre Emir Kir avait obtenu la majorité absolue (17 sièges) au dernier scrutin communal d’octobre 2018.