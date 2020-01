La circulation des trains perturbée entre Ottignies et Bruxelles

La circulation des trains entre Etterbeek et La Hulpe ne se faisait plus que sur une voie mardi matin en raison d’un incident à une caténaire en gare de Boitsfort, a indiqué le gestionnaire du réseau ferroviaire, Infrabel. Le trafic était donc perturbé sur la ligne 161 entre Ottignies et la capitale. La reprise du trafic sur les deux voies est attendue pour le début d’après-midi au plus tard.

Un train a endommagé une caténaire vers 5h15 en gare de Boitsfort. Les premiers constats effectués sur la caténaire sont cependant positifs. Celle-ci est en effet détendue sur une certaine distance et pas arrachée, expliquait un porte-parole d’Infrabel vers 8h00. Des équipes procéderont aux réparations dans la matinée et le trafic pourrait reprendre normalement à la mi-journée.