Une nouvelle section locale de la Croix-Rouge à Saint-Gilles

C’est dans une ancienne librairie, proche de la Porte de Hal, que la toute nouvelle (et 16e à Bruxelles) section locale de la Croix-Rouge a été inaugurée le vendredi 17 janvier, au 49 chaussée de Forest, local appartenant à la Régie foncière communale. Et ce, suite à une collaboration avec les échevines du Logement, Cathy Marcus (PS), et de la Santé publique, Yasmina Nekhoul (PS).

La section se donne 4 priorités: un accueil, une permanence régulière au local, les lundis de 10 à 18h, les vendredis de 16 à 20h et un dimanche par mois ; la mise en place d’une équipe de secouristes pour couvrir les événements locaux ; assurer des formations en premiers secours ; organiser des visites à domicile de personnes isolées.