D1: Frédéric Stilmant retrouve le costume de T1 au RWDM

Débarqué cet été dans les valises de Fred Vanderbiest, Frédéric Stilmant sera donc le T1 ce samedi face à Liège, dans un match qui sent la poudre.

Un choix que la direction défend logiquement, souhaitant travailler dans la continuité. « Il connaît la musique et sera encadré du staff actuel (NDLR : Thierry Berghmans et Frédéric De Meyer », pointait ainsi Thierry Dailly, le président. « La seule chose importante, c’est de préparer ce match. Nous avons pleine confiance en lui et et en ses capacités.