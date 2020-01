22/01 04:00 → 22/01 12:00

Ce matin et cet avant-midi, nous prévoyons à nouveau du brouillard, principalement en Basse et Moyenne Belgique. Il sera parfois épais et pourrait réduire la visibilité à moins de 500 m, voire localement à moins de 200 m. De plus, compte tenu des températures négatives, il s'agira souvent de brouillard givrant. Ces conditions peuvent donc rendre le trafic difficile.