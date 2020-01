Spectacle de cirque «Les Chabri» à Berchem-Sainte-Agathe

Alain Gombert Chabri, issu de la plus ancienne famille de cirque belge encore en activité qui existe depuis 1853, organise une exposition et un spectacle les 8 et 9 février.

L’événement se tiendra au Centre culturel de Berchem-Sainte-Agathe. L’exposition commence à 17h30 et le spectacle à 19h. « Il s’agit de partager le patrimoine du cirque belge au travers l’histoire de ma famille », explique-t-il. L’entrée est gratuite.