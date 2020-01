Basket: le Brussels perd son mentor et voit son avenir en péril

Coup de tonnerre juste avant 17h ce mercredi. Serge Crevecoeur annonce sur son compte Facebook qu’il quitte le Brussels en fin de saison. Un club qui pourrait redémarrer en deuxième division l’année prochaine.

La nouvelle a dû glacer le sang de nombreux fans du Brussels et du basket en général. Serge Crevecoeur quittera le Brussels à la fin de cette saison après douze ans de bons et loyaux services. Si la rumeur était dans l’air en coulisses, elle a tout de même surpris pas mal de suiveurs et de proches du club. Un club qui pourrait redémarrer en deuxième division la saison prochaine.