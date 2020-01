Serge Crevecoeur jette l’éponge, avant le Brussels?

Faute d’une nouvelle salle, plus moyen de progresser: après douze ans de croissance, le coach et directeur-général du Brussels n’a plus l’énergie pour soutenir un avenir en D1… à trancher la semaine prochaine.

« Chère Brussels Family, après une longue réflexion indépendante des mauvais résultats sportifs actuels, j’ai pris la lourde et difficile décision d’arrêter l’ensemble de mes activités au club en fin de saison… » C’est par une lettre postée sur Facebook que Serge Crevecoeur, à la fois coach et directeur général du seul club bruxellois actif en D1, a officialisé son deuxième départ.