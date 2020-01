Il y a un peu moins de brouillard que les jours précédents, mais il est tout de même bien présent ce matin, à certains endroits. À Bruxelles, le tunnel des Quatre-Bras de Tervueren, qui a posé énormément de problèmes de circulation hier, a été rouvert ce matin. Voici l’Info trafic de ce jeudi 23 janvier !

PROVINCE DE LIÈGE

Objet encombrant sur la E42

À 07h15, un pneu se trouve sur la bande de gauche de le E42 qui relie Namur à Bruxelles, au niveau de la borne kilométrique 22 à Villers-le-Bouillet.

Ralentissements sur la E40

Comme chaque jour, la circulation est très perturbée sur la E40 entre Barchon et l’échangeur de Loncin. Principalement à cause des travaux effectués entre Rocourt et Alleur. À 07h25, le trafic est ralenti entre à partir de Vottem jusqu’à l’échangeur de Loncin.

Ralentissements sur la E25

Comme tous les jours, la circulation sur la E25 entre Tilff et le tunnel de Cointe est difficile durant la matinée. À 07h25, la circulation est ralentie entre Embourg et Chênée.

BRUXELLES ET BRABANTS

Accident sur le Ring

On signale un accident sur le Ring extérieur de Bruxelles, à hauteur de Waterloo, en direction des Quatre-Bras de Tervueren. Cet accident provoque des files, qui risquent donc d’être encore plus longues que d’habitude. Un peu avant 07h, la circulation est perturbée à partir d’Ophain.

Ralentissements sur la E40

Comme tous les jours, rejoindre Bruxelles par la E40 qui vient de Liège est assez compliqué. À 07h15, on ralentit entre Heverlee et l’échangeur avec le Ring de Bruxelles. Les files remontent également sur la E314 qui vient de Louvain.

Embouteillages sur le Ring

La circulation est très ralentie à l’approche du carrefour Léonard. Sur le Ring extérieur, les files remontent jusqu’à Ophain à 07h. Ces files remontent également sur la E411 qui vient de Luxembourg, jusqu’à Overijse.

Sur le Ring intérieur, la circulation est particulièrement compliquée à l’approche des travaux à hauteur de Halle, en direction de Grand-Bigard. À 07h15 ce matin, la circulation est quasiment à l’arrêt entre Wauthier-Braine et Beersel.

Toujours sur le Ring intérieur, la circulation est compliquée entre Grand-Bigard et Grimbergen.

