Virus chinois: Zaventem et Bierset sont prêts à réagir

Tous les regards sont tournés vers l’Asie où un nouveau coronavirus continue de faire des ravages. Le monde reste suspendu aux lèvres de l’OMS qui a prolongé d’un jour sa réunion d’urgence.

Le bilan s’est encore alourdi ce mercredi en Chine, où les autorités ont fait état de 17 morts, plus de 440 malades et d’un millier de personnes toujours en observation dans l’attente d’un diagnostic. Six autres cas ont été rapportés en Thaïlande, au Japon, en Corée du Sud, à Taïwan et aux États-Unis.