Le Centre d’Entraide de Jette cherche des bénévoles

Le Centre d’Entraide de Jette (Rue Henri Werrie, 11) a besoin de 4 volontaires pour gérer l’accueil afin de compléter son équipe.

Les tâches sont les suivantes : accueillir les visiteurs et bénéficiaires au sein de notre Centre ; informer les personnes sur nos services ; les réorienter vers le service adéquat ; utiliser un ordinateur pour la recherche et l’utilisation de notre programme informatique ; coordonner les appels et messages entre les bénéficiaires et les intervenants.