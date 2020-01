Des militants Greenpeace devant l’ambassade d’Australie

Une vingtaine de militants de Greenpeace ont manifesté jeudi matin, devant l’ambassade d’Australie à Bruxelles, pour demander au Premier ministre Scott Morrison d’arrêter l’exploitation du charbon dans son pays. L’ONG a organisé le même jour d’autres actions similaires en Australie, au Canada, en Nouvelle-Zélande, au Japon, en Russie, en Pologne, en République tchèque, en Finlande, en Suède, en Norvège et au Danemark.

À Bruxelles, Greenpeace Belgique a déposé une pétition signée par plus de 28.000 personnes à l’ambassade. Les participants à cette manifestation symbolique avaient déployé une grande banderole sur la quelle était écrit «Change course on climate» ("Changez de cap sur le climat"). D’autres plus petites portaient des messages du type «Urgence climatique : La planète n’attend pas».